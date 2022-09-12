Легенда не дочекався пропозицій від клубів США та Саудівської Аравії.

Колишній вінгер Барселони, Атлетіко та збірної Туреччини Арда Туран у віці 35 років оголосив у своєму Instagram про завершення ігрової кар'єри.

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У сезоні 2021/22 Туран захищав кольори Галатасарая, і його контракт зі стамбульським клубом завершився минулого літа. Зірка турецького футболу чекав на пропозиції від клубів США та Саудівської Аравії, але так і не дочекався. Згідно з турецьким сайтом Fanatik, тепер Туран має намір стати тренером.

У своїй кар'єрі Туран провів за збірну Туреччини 100 матчів, у яких забив 17 голів. Арда встиг виграти чемпіонат Туреччини, чемпіонат Іспанії (двічі), Кубок Іспанії (тричі), Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

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