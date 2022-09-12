Легенда не дождался предложений от клубов США и Саудовской Аравии.

Бывший полузащитник Барселоны, Атлетико и сборной Турции Арда Туран в возрасте 35 лет объявил в своём Instagram о завершении игровой карьеры.

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В прошлом сезоне Туран защищал цвета Галатасарая, и его контракт со стамбульским клубом истек прошедшим летом. Звезда турецкого футбола ждал предложений от клубов США и Саудовской Аравии, но так и не дождался. Согласно турецкому сайту Fanatik, теперь Туран намерен стать тренером.

В своей карьере Туран провёл за сборную Турции 100 матчей, в которых забил 17 голов. Арда успел выиграть чемпионат Турции, чемпионат Испании (дважды), Кубок Испании (трижды), Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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