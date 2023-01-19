На засіданні Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) ухвалили важливе рішення. Вже зовсім скоро арбітри будуть у мікрофон пояснювати вболівальникам на стадіоні (а також телеглядачам) свої рішення після перегляду VAR. Експеримент розпочнуть на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться в першій половині лютого у Марокко, повідомляє The Athletic.

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Метою такого рішення є намагання досягти більшої прозорості у роботі відеоасистентів арбітра. На думку ініціаторів, рішення VAR часто заплутують фанатів, які не можуть зрозуміти причин, зокрема, скасування гола.

Процес ухвалення рішення та перемовин між арбітрами транслюватися не буде, але остаточний вердикт обов'язково оголосять у мікрофон. Експеримент триватиме 12 місяців – поки що тільки у деяких міжнародних матчах (єврокубків ноу-хау наразі не торкнеться).