У Марокко, де цьогоріч відбудеться турнір, відбулися останні організаційні заходи перед стартом Клубного ЧС. За результатами жеребкування, сформувалася остаточна сітка змагань. Найпізніше у боротьбу вступлять Фламенго та Реал – на стадії півфіналів. Вирішальний поєдинок відбудеться 11 лютого.

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Мадридський клуб, у складі якого виступає Андрій Лунін, поки має аж три варіанти, з ким зіграє у півфіналі. Окрім того, у разі успішного подолання цього раунду, суперник Реала у фіналі матиме перевагу, адже отримає на день більше, щоб відновитися.

Перший попередній раунд (1 лютого)

Аль-Ахлі (Єгипет) – Окленд Сіті (США)

Другий попередній раунд (4 лютого)

Сіетл Саундерс (Австралія) – Аль-Ахлі/Окленд

Відад (Марокко) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)

Півфінали

Фламенго (Бразилія) – Відад/Аль-Хіляль – 7 лютого

Реал Мадрид – Сіетл/Аль-Ахлі/Окленд – 8 лютого