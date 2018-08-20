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Арбітр-трансгендер вперше в історії відсудив футбольний матч

14:57 358 Читать на русском
Арбітр-трансгендер вперше в історії відсудив футбольний матч
Люсі Кларк / Фото з соцмереж

Люсі Кларк, яка раніше була Ніком Кларком, відсудила свій перший матч в новому образі.

46-річна Люсі Кларк була призначена головним рефері на матч жіночих команд чемпіонату Англії між командами КПР і Парквуд Рейнджерс, повідомляє видання Mirror.

Особливість полягає в тому, що Люсі Кларк є трансгендером. Раніше Люсі знали під ім'ям Нік, у якого три дитини і дружина Авріл. Пара продовжує жити разом незважаючи на зміну статі.

Люсі Кларк

Нік вперше здійснив камінг-аут перед своєю дружиною 18 років тому. Сім'я і друзі підтримали Люсі, але в брутальному навколофутбольному світі її можуть не прийняти. І справа не в гравцях, а в уболівальниках, каже суддя. Вона не впевнена, що її свисток заглушить образливі вигуки – а вони точно будуть.

До зміни статі у судді було близько 100 матчів в рік. Найближчим часом Люсі буде судити жіночі команди, але сподівається повернутися в чоловічий футбол. Футбольна асоціація підтримала рішення арбітра.

Нік Кларк

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Світ футбольні курйози
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