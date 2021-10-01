"Розумієте, це такий рівень, якого в чемпіонаті України просто немає. Ти граєш з такою командою раз в бозна за скільки. Відчувається, що вони сильні. Ми знали, яка це сильна команда, але не намагалися лише відбиватися, хотіли грати в футбол. Їхній рівень просто вищий. Чи нижчий у Динамо і Шахтаря? Можливо, з ними звичніше грати. Але ці дуже хороші. Не думаю, що з Динамо або Шахтарем складніше грати, ніж з цими.

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Слабший другий тайм? Не знаю, напевно, додали, ми просто підсіли, не знаю. У них великий вибір футболістів, вийшли свіжі, вони посилили. Можливо, у них така установка була, щоб у другому таймі додати. Напевно, вони просто додали, а ми трохи підсіли. Навіщо я зараз буду говорити про своїх партнерів по команді? У нас є 20-25 футболістів. Кожен гідний грати. Просто вибір тренера лягає на цих футболістів.

Мої емоції на суддівські рішення? Арбітр симпатизував не нам. Я не кажу, що ми через нього програли. Зараз почнуть там розповідати. Просто будь-які моменти, де нас тягнуть за футболку, хапають, валять – він нічого. Десь їх зачепив – відразу свисток. Він же португалець. Напевно, хотів, щоб все було добре і комфортно", – резюмував Громов в ефірі Megogo.

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