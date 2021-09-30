Зоря – Рома – відео гола – луганці пропустили вже на старті
20:02 - Читать на русском
Зоря приймає Рому Моурінью в рамках 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відеоогляд зустрічі Зоря – Рома на Футбол 24.
70' live
Кріс Смоллінг 66’
Таммі Абрахам 68’
66’ Кріс Смоллінг
68’ Таммі Абрахам
Зоря приймає одного з лідерів своєї групи та одного із фаворитів усього турніру. Принаймні Жозе Моурінью вже заявив про намір виграти Лігу конференцій.
Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій – Моурінью залишив у запасі головного кривдника українців
Римляни вийшли вперед уже на 7-й хвилині. Центрбеки Зорі проспали пас із глибини на Ель-Шаараві, а Стефан, обігравши голкіпера, закотив у порожні ворота.
Зоря – Рома – відео гола Ель-Шаараві:
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