Зоря приймає Рому Моурінью в рамках 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відеоогляд зустрічі Зоря – Рома на Футбол 24.

Зоря приймає одного з лідерів своєї групи та одного із фаворитів усього турніру. Принаймні Жозе Моурінью вже заявив про намір виграти Лігу конференцій.

Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій – Моурінью залишив у запасі головного кривдника українців

Римляни вийшли вперед уже на 7-й хвилині. Центрбеки Зорі проспали пас із глибини на Ель-Шаараві, а Стефан, обігравши голкіпера, закотив у порожні ворота.

Зоря – Рома – відео гола Ель-Шаараві: