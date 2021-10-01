"Понимаете, это такой уровень, которого в чемпионате Украины просто нет. Ты играешь с такой командой раз в бог знает сколько. Чувствуется, что они хороши. Мы знали, какая это сильная команда, но не пытались лишь отбиваться, хотели играть в футбол. Их уровень просто выше. Ниже ли у Динамо и Шахтера? Возможно, с ними привычнее играть. Но эти очень хороши. Не думаю, что с Динамо или Шахтером сложнее играть, чем с этими.

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Более слабый второй тайм? Не знаю, наверное, добавили, мы просто подсели, не знаю. У них большой выбор футболистов, вышли свежие, они усилили. Возможно, у них такая установка была, чтобы во втором тайме добавить. Наверное, они просто добавили, а мы немного подсели. Зачем я сейчас буду говорить о своих партнерах по команде? У нас есть 20-25 футболистов. Каждый достоин играть. Просто выбор тренера ложится на этих футболистов.

Мои эмоции на судейские решения? Арбитр симпатизировал не нам. Я не говорю, что мы из-за него проиграли. Сейчас начнут там рассказывать. Просто любые моменты, где нас тянут за футболку, хватают, валят – он ничего. Где-то их задел – сразу свисток. Он португалец. Наверное, хотел, чтобы все было хорошо и комфортно", – резюмировал Громов в эфире Megogo.

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