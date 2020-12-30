Арбітр Кашшаї оголосив про завершення кар'єри – він працював у скандальному матчі збірної України на Євро-2012

Відомий угорський арбітр Віктор Кашшаї оголосив про завершення кар'єри.

"Закінчую 30-річну кар'єру судді, щоб зіткнутися з новими викликами. Дуже дякую всім, хто допоміг мені в цей період, без цього я б не досяг успіху у своїй діяльності. Мені вдалося досягти практично всього на міжнародній арені.

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Три десятиліття – це довгий час. Вирішив почати нову еру свого життя. Не хочу йти з футболу, недавно вивчав спортивний менеджмент. Сподіваюся, зможу домогтися успіху в цій галузі", – цитує Кашшаї офіційний сайт федерації футболу Угорщини.

До слова, 44-річний Кашшаї почав кар'єру арбітра в 1990 році, право працювати на міжнародних матчах отримав в 2003 році. У 2011 був головним арбітром фіналу ЛЧ Барселона – МЮ (3:1). Працював на Євро-2012 і Євро-2016.

Українським уболівальникам Кашшаї запам'ятався за двома скандальними епізодами: під час матчу Україна – Англія (0:1) на Євро-2012 він не зарахував гол Марко Девіча, а у листопаді 2018-го призначив пенальті у ворота Шахтарі в матчі ЛЧ проти Манчестер Сіті за удар Стерлінга ногою об газон.

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