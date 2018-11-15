toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Петряк – про Кашшаї: Він хороший та кваліфікований арбітр

13:41 630 Читать на русском
Петряк – про Кашшаї: Він хороший та кваліфікований арбітр
Віктор Кашшаї / Соцмережі

Гравець Ференцвароша Іван Петряк прокоментував роботу угорського арбітра Віктора Кашшаї.

"Бачив, що Кашшаї зробив з Шахтарем у Манчестері. Він, до речі, судитиме нашу наступну гру у чемпіонаті. Я думаю, що у грі Шахтаря він не побачив момент. Не думаю, що він спеціально.

Скандальний Кашшаї судитиме протистояння Мілевського та Реброва

Мені смішно було. Особисто я сміявся. Андрюха Пятов на полі сміявся, а я вже біля екрану телевізора. Так сталось, думаю, він не хотів цього зробити.

Денисов: VAR у Лізі чемпіонів потрібен якраз для таких, як Кашшаї

Всі ми люди, всі робимо помилки. Кашшаї – хороший кваліфікований арбітр. Я думаю, що це одна з небагатьох його помилок, вже друга проти нашої команди.

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Віктор Кашшаї Віктор Кашшаї Манчестер Сіті - Шахтар Світ Іван Петряк Іван Петряк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
7
хв
Бельгія
21:45
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук