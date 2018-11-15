Петряк – про Кашшаї: Він хороший та кваліфікований арбітр

Гравець Ференцвароша Іван Петряк прокоментував роботу угорського арбітра Віктора Кашшаї.

"Бачив, що Кашшаї зробив з Шахтарем у Манчестері. Він, до речі, судитиме нашу наступну гру у чемпіонаті. Я думаю, що у грі Шахтаря він не побачив момент. Не думаю, що він спеціально.

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Мені смішно було. Особисто я сміявся. Андрюха Пятов на полі сміявся, а я вже біля екрану телевізора. Так сталось, думаю, він не хотів цього зробити.

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Всі ми люди, всі робимо помилки. Кашшаї – хороший кваліфікований арбітр. Я думаю, що це одна з небагатьох його помилок, вже друга проти нашої команди.