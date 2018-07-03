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Арабідзе перейшов у Насьонал

4 липня 06:00 5 Читать на русском
Арабідзе перейшов у Насьонал
Гіоргі Арабідзе (праворуч) / ФК Насьонал

Колишній нападник донецького Шахтаря Гіоргі Арабідзе став гравцем португальського Насьонала.

20-річний грузинський нападник перейшов у Насьонал, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Арабідзе підписав із "біло-чорними" контракт на 4 роки, до літа 2022-го. Форвард уже офіційно представлений клубом і взяв участь у тренування Насьонала у вівторок.

Гіоргі Арабідзе є вихованцем тбіліського Локомотива. У 2015 році він перейшов у Шахтар, але пробитися до основного складу "гірників" не зумів. Нещодавно стало відомо, що Арабідзе претендує на Golden Boy 2018 – престижну нагороду найкращому молодому футболісту Європи.

У складі донеччан грузин провів лише 3 матчі у всіх турнірах. За дубль Шахтаря Арабідзе зіграв 10 матчів, у яких забив 13 м'ячів.

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