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Гравець Шахтаря Арабідзе претендує на "Golden Boy 2018"

10:15 291 Читать на русском
Гравець Шахтаря Арабідзе претендує на "Golden Boy 2018"
Гіоргі Арабідзе / фото: ФК Шахтар

Форвард донецького Шахтаря Гіоргі Арабідзе потрапив у список претендентів на "Golden Boy 2018".

Італійське видання Tuttosport назвало 100 претендентів на премію "Golden Boy" 2018 року, яку отримає найкращий гравець європейського клубу у віці до 21 року.

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Одним з кандидатів на перемогу у цьогорічній премії став юний нападник донецького Шахтаря, 20-річний Гіоргі Арабидзе, який перейшов в донецький клуб з тбіліського Локомотива в 2015 році.

Визначатимуть переможця представники авторитетних спортивних видань: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Marca, L'Equipe, Bild, Times, Blick, De Telegraaf, A Bola, Sport-Express, Aftonbladet і SportDay.

Варто зазначити, що в переліку номінантів присутній і минулорічний переможець Кіліан Мбаппе, який має дуже хороші шанси отримати нагороду вдруге поспіль.

Повний список претендентів на "Golden Boy 2018" можна переглянути тут.

Теги
Шахтар Шахтар Гіоргі Арабідзе Гіоргі Арабідзе Golden Boy
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