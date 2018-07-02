Гравець Шахтаря Арабідзе претендує на "Golden Boy 2018"

Форвард донецького Шахтаря Гіоргі Арабідзе потрапив у список претендентів на "Golden Boy 2018".

Італійське видання Tuttosport назвало 100 претендентів на премію "Golden Boy" 2018 року, яку отримає найкращий гравець європейського клубу у віці до 21 року.

Юний український бомбардир підкорює Італію фінтами і голами – суперники без шансів

Одним з кандидатів на перемогу у цьогорічній премії став юний нападник донецького Шахтаря, 20-річний Гіоргі Арабидзе, який перейшов в донецький клуб з тбіліського Локомотива в 2015 році.

Визначатимуть переможця представники авторитетних спортивних видань: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Marca, L'Equipe, Bild, Times, Blick, De Telegraaf, A Bola, Sport-Express, Aftonbladet і SportDay.

Варто зазначити, що в переліку номінантів присутній і минулорічний переможець Кіліан Мбаппе, який має дуже хороші шанси отримати нагороду вдруге поспіль.

Повний список претендентів на "Golden Boy 2018" можна переглянути тут.