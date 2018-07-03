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Арабидзе перешел в Насьонал

4 июля 06:00 10 Читати українською
Арабидзе перешел в Насьонал
Гиорги Арабидзе (справа) / ФК Насьонал

Бывший нападающий донецкого Шахтера Гиорги Арабидзе стал игроком португальского Насьонала.

20-летний грузинский нападающий перешел в Насьонал, сообщает официальный сайт клуба.

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Арабидзе подписал с "бело-черными" контракт на 4 года, до лета 2022-го. Форвард уже официально представлен клубом и принял участие в тренировки Насьонала во вторник.

Гиорги Арабидзе является воспитанником тбилисского Локомотива. В 2015 году он перешел в Шахтер, но пробиться в основной состав "горняков" не сумел. Недавно стало известно, что Арабидзе претендует на Golden Boy 2018 – престижную награду лучшему молодому футболисту Европы.

В составе дончан грузин провел только 3 матча во всех турнирах. За дубль Шахтера Арабидзе сыграл 10 матчей, в которых забил 13 мячей.

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