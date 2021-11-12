АПЛ зафіксувала вікно з 13 листопада до 26 грудня у наступному сезоні для участі футболістів у чемпіонаті світу-2022, повідомляє The Athletic.

Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022

Розпочати чемпіонат Англії сезону 2022/23 планують раніше, ніж зазвичай, 6 серпня, а останній матч повинен відбутись 28 травня.

Нагадаємо, наступний Мундіаль проводитиметься у Катарі, тому через кліматичні особливості регіону турнір відбуватиметься з 21 листопада по 18 грудня. У змаганнях візьмуть участь 32 національні команди.

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