Аньєллі: Реал, Баварія, Ювентус та багато інших команд хочуть створити з УЄФА новий турнір

Президент Ювентуса та голова Асоціації європейських клубів (ЕСА) Андреа Аньєллі підтвердив, що кілька європейських топ-клубів хочуть співпрацювати з УЄФА у створенні нового європейського клубного турніру.

Багато з європейських топ-клубів хочуть вивести формат нинішньої Ліги чемпіонів на новий рівень, запевняє Андреа Аньєллі в коментарі Marca.

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"Ми знаходимося на початку процесу, і нам потрібно більше часу, щоб проаналізувати всі пропозиції. Реал Мадрид, Баварія, Ювентус і ще деякі інші клуби виступають за новий формат змагань, аби збільшити конкурентність.

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Таким чином має виглядати футбол майбутнього. Дискусія буде відкритою для всіх клубів, і ми шукатимемо справедливу систему для футболу і для європейських клубів, не забуваючи про всі сторони", – підкреслив Аньєллі.