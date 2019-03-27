Аньелли: Реал, Бавария, Ювентус и многие другие команды хотят создать с УЕФА новый турнир

Президент Ювентуса и председатель Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли подтвердил, что несколько европейских топ-клубов хотят сотрудничать с УЕФА в создании нового европейского клубного турнира.

Многие из европейских топ-клубов хотят вывести формат нынешней Лиги чемпионов на новый уровень, уверяет Андреа Аньелли в комментарии Marca.

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"Мы находимся в начале процесса, и нам потребуется больше времени, чтобы проанализировать все предложения. Реал Мадрид, Бавария, Ювентус и еще некоторые другие клубы выступают за новый формат соревнований, чтобы увеличить конкурентоспособность.

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Таким образом должен выглядеть футбол будущего. Дискуссия будет открытой для всех клубов, и мы будем искать справедливую систему для футбола и для европейских клубов, не забывая о всех сторонах", – подчеркнул Аньелли.