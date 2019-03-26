Аньєллі виступив проти реформи Клубного чемпіонату світу та планує започаткувати новий турнір

Президент Ювентуса та голова Асоціації європейських клубів (ЕСА) Андреа Аньєллі заявив, що його організація виступає проти оновлення клубного ЧС і планує створити Суперлігу європейських чемпіонів.

"Пріоритетом всіх сторін-учасниць має бути складання чіткого розуміння того, як буде виглядати світовий міжнародний футбол після 2024 року. ECA не може підтримати рішення ФІФА реформувати клубний чемпіонат світу в 2021-му.

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Ми почали розробку проекту за новим баченням майбутніх змагань під егідою УЄФА. Це початок нового шляху. Ми знаходимося в центрі світового футболу і повинні нести зміни. Ми створимо нову Суперлігу європейських чемпіонів у співпраці з УЄФА. Ми протиставляємо себе новому клубному ЧС з 24 командами, і будемо вимагати менше міжнародних перерв в чемпіонатах", – цитує Аньєллі Calciomercato.

Рада ФІФА прийняла рішення про зміну формату Клубного чемпіонату світу, починаючи з 2021 року. За новим регламентом у турнірі братимуть участь одразу 8 команд з Європи.

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