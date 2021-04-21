Президент Ювентуса Андреа Аньєллі радий бачити Кріштіану Роналду та Андреа Пірло на своїх місцях у туринському клубі.

"Жодного разу не пошкодував про трансфер Кріштіану Роналду в Ювентус. Якби я міг повернутися в минуле, знову уклав би цю угоду.

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Про призначення Пірло теж не шкодую", – цитує Аньєллі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, у 2018-му Юве придбав Роналду у Реала за 117 млн євро. Андреа Пірло очолив туринський клуб перед стартом нинішнього сезону. Після 31-го туру Серії А туринці розташувались на 4-й сходинці, випереджаючи Наполі лише на 2 очки.

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