Президент Ювентуса Андреа Аньелли рад видеть Криштиану Роналду и Андреа Пирло на своих местах в туринском клубе.

"Ни разу не пожалел о трансфере Криштиану Роналду в Ювентус. Если бы я мог вернуться в прошлое, вновь заключил бы это соглашение.

Аньелли смирился с крахом Суперлиги после ухода 6 английских клубов

О назначении Пирло тоже не жалею", – цитирует Аньелли Corriere dello Sport.

Напомним, в 2018-м Юве приобрел Роналду у Реала за 117 млн евро. Андреа Пирло возглавил туринский клуб перед стартом нынешнего сезона. После 31-го тура Серии А туринцы расположились на 4-й строчке, опережая Наполи лишь на 2 очка.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо