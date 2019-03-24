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Анрі визнаний найкращим легіонером в історії АПЛ

14:15 390 Читать на русском
Анрі визнаний найкращим легіонером в історії АПЛ
Тьєррі Анрі / соцмережі

Екс-форвард Арсенала Тьєррі Анрі отримав визнання найкращого легіонера в історії АПЛ.

Британський холдинг ВВС провів опитування серед вболівальників, метою якого було визначити найкращого легіонера в історії АПЛ.

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45% голосів отримав колишній нападник Арсенала Тьєррі Анрі, який у 258 матчах у футболці "канонірів" забив 175 голів та виграв два титули чемпіона. 2 сходинку посів Кріштіану Роналду із результатом 14%, 3 – Ерік Кантона (12%).

У 2007 році Анрі перейшов у Барселону, з якою встиг виграти требл у сезоні 2008/09, а завершив кар'єру в клубі Нью-Йорк Ред Буллс у 2014 році.

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Теги
Англія Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Арсенал Арсенал
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