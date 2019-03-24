Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Экс-форвард Арсенала Тьерри Анри получил признание лучшего легионера в истории АПЛ.

Британский холдинг ВВС провел опрос среди болельщиков, целью которого было определить лучшего легионера в истории АПЛ.

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45% голосов получил бывший нападающий Арсенала Тьерри Анри, который в 258 матчах в футболке "канониров" забил 175 голов и выиграл два титула чемпиона. 2 место занял Криштиану Роналду с результатом 14%, 3 – Эрик Кантона (12%).

В 2007 году Анри перешел в Барселону, с которой успел выиграть требл в сезоне 2008/09, а завершил карьеру в клубе Нью-Йорк Ред Буллс в 2014 году.

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