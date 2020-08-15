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Анрі та Аллегрі перебувають у шорт-листі Барселони на заміну Сетьєна

15 серпня 23:02 - Читать на русском
Анрі та Аллегрі перебувають у шорт-листі Барселони на заміну Сетьєна
Тьєррі Анрі / АР

Список претендентів на тренерське крісло Барселони не обмежується Маурісіо Почеттіно.

Каталонці також розглядають варіанти з Тьєррі Анрі і Массіміліано Аллегрі, стверджує Sport.es.

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Основним кандидатом на заміну Сетьєна залишається Почеттіно, однак минуле аргентинця в Еспаньйолі є великою завадою для переїзду на Камп Ноу. Якщо екс-тренер Тоттенхема відповість відмовою, то Барселона переключиться на інших кандидатів. Аллегрі після відходу з Ювентуса понад рік сидить без роботи, а Анрі з листопада очолює Монреаль Імпакт.

Нагадаємо, наступного тижня відбудеться зустріч ради директорів Барселони, на якій визначиться подальша доля Сетьєна і президента Бартомеу.

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Теги
Кіке Кіке Сетьєн Тьєррі Тьєррі Анрі Барселона Барселона Іспанія Массіміліано Массіміліано Аллегрі
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