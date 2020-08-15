Анри и Аллегри находятся в шорт-листе Барселоны на замену Сетьена

Каталонцы также рассматривают варианты с Тьерри Анри и Массимилиано Аллегри, утверждает Sport.es.

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Основным кандидатом на замену Сетьена остается Почеттино, однако прошлое аргентинца в Эспаньоле является большой помехой для переезда на Камп Ноу. Если экс-тренер Тоттенхэма ответит отказом, то Барселона переключится на других кандидатов. Аллегри после ухода из Ювентуса более года сидит без работы, а Анри с ноября возглавляет Монреаль Импакт.

Напомним, на следующей неделе состоится встреча совета директоров Барселоны, на которой определится дальнейшая судьба Сетьена и президента Бартомеу.

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