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Анри согласился возглавить Бордо при одном условии

16:12 116 Читати українською
Анри согласился возглавить Бордо при одном условии
Тьерри Анри / Федерация футбола Бельгии

Бывший форвард Арсенала и Барселоны Тьерри Анри дал согласие на работу в Бордо, но клуб должен предоставить трансферные гарантии.

Бордо близок к назначению на должность главного тренера бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри, сообщает goal.com.

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Экс-игрок Арсенала и Барселоны дал согласие на то, чтобы возглавить "жирондинцев" после отставки Гуса Пойета, но есть определенные условия. Анри интересуется финансовым потенциалом в связи с предстоящим переходом клуба американской компании GACP. Французу интересно, сколько средств могут выделить на трансферы.

Тьерри уже общался с бывшим персоналом Бордо, чтобы оценить нынешнее состояние команды и инфраструктуру.

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Теги
Франция Бордо Бордо Тьерри Анри Тьерри Анри
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