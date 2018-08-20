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Кривдник Маріуполя Бордо готовий побити трансферний рекорд

23:09 184 Читать на русском
Кривдник Маріуполя Бордо готовий побити трансферний рекорд
Педро / Фото: соцмережі

Французький Бордо готовий викласти за нападника Флуміненсе Педро 17 млн євро.

Бордо готовий придбати нападника Флуміненсе Педро, повідомляє портал HITC.

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Французький клуб готовий віддати за форварда рекордні для клубу 17 млн євро.

Також повідомляється, що гроші, які клуб отримав від продажу Малкома в Барселону, клуб спрямує на підвищення зарплат лідерам команди.

У 2018 році 21-річний Педро зіграв вже 39 матчів та забив 19 голів.

Теги
Бордо Бордо Франція Трансфери Флуміненсе Флуміненсе
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