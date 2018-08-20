Кривдник Маріуполя Бордо готовий побити трансферний рекорд

Французький Бордо готовий викласти за нападника Флуміненсе Педро 17 млн євро.

Бордо готовий придбати нападника Флуміненсе Педро, повідомляє портал HITC.

Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Французький клуб готовий віддати за форварда рекордні для клубу 17 млн євро.

Також повідомляється, що гроші, які клуб отримав від продажу Малкома в Барселону, клуб спрямує на підвищення зарплат лідерам команди.

У 2018 році 21-річний Педро зіграв вже 39 матчів та забив 19 голів.