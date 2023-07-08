Футбол 24 відзначає внесок кожного із тренерів, які допомагали Руслану Ротаню на молодіжному Євро і, ймовірно, поїдуть із цією командою у Париж.

Олександр Мелащенко

Земляк головного тренера, який також народився у Полтаві. Тільки, якщо Мелащенко переходив із Динамо до Дніпра, то Ротань спершу робив це у зворотному порядку. Обидва виступали за дніпрян під керівництвом Євгена Кучеревського ще на початку "нульових". Раніше цього форварда випадково помітив Віктор Пожечевський і запросив у Ворсклу. А далі був шанс всього життя від Валерія Лобановського, який повірив у Мелащенка і запросив у Динамо, а потім у збірну. Олександр не раз відзначав – серед усіх його тренерів найбільше довіряв саме Лобановський.

Василь Кардаш

Як і Мелащенко, є представником ще попереднього штабу молодіжної збірної, де допомагав Олександру Головку. Розпочинав у львівських Карпатах, далі був переїзд в Ізраїль та виступи у Чорноморці Леоніда Буряка. І все ж головна команда у житті Кардаша – київське Динамо, за яке він виступав на зламі тисячоліття. Крім того, викликався Йожефом Сабо, а потім і Лобановським до національної збірної.

Сергій Кравченко

"Я бачу [в ньому] однодумця. Ми працюємо в одному напрямку. Мені легко з ним працювати. Ми в процесі матчу вже розуміємо одне одного та розуміємо, що потрібно змінити або додати. І це класно, коли помічник разом з тобою думає в одному напрямку. Ми ще коли грали у Дніпрі, то вже однаково думали на футбольному полі", – сказав якось Ротань про Кравченка. Хоча у штаб "молодіжки" Сергій потрапив відносно нещодавно і приїхав у команду безпосередньо перед Євро. А ще Сергій допомагає Руслану Петровичу в Олександрії.

Володимир Єзерський

Ще один асистент Ротаня із Олександрії. У "молодіжці" відповідав за захисників і був присутнім на перших двох поєдинках команди на груповому етапі. За спиною у Єзерського – видатна кар'єра. Тут і статус наймолодшого футболіста Карпат, який виграв бронзу у 1998-му (21 рік), і виступи у Динамо, Дніпрі (з Ротанем), Шахтарі, Зорі та Таврії. Звичайно, Єзерський пограв і за національну збірну (зокрема, на історичному чемпіонаті світу-2006).

Олексій Чистяков

Якщо вести мову про футбольне минуле, то у Чистякова воно найменш вражаюче. Вершина – кілька матчів у Вищій лізі за Зорю у середині 90-х. Через травму Олексій у 25 років завершив кар'єру. Зате непогано попрацював у Академії Дніпра, а також тренував Зорю та Чорноморець. У Дніпрі багато перейняв у легендарного Ігоря Вєтрогонова, який виховав Протасова, Литовченка та Назаренка. Власне Чистяков також долучився до становлення багатьох вихованців Дніпра.

Віталій Рева

Тренер воротарів "молодіжки". Ще один із плеяди великих динамівців. Входить до переліку найкращих воротарів незалежної України та здобув півдесятка трофеїв з київським клубом. На початку тисячоліття грав за національну збірну України. Два роки тому відновив кар'єру у друголіговому Лівому Березі, працюючи при цьому у штабі Ротаня. На той момент Реві було 46 років.

Євген Гресь

Якщо ви читали газету "Команда" у 90-х, то точно знаєте це прізвище. Євген Гресь протягом багатьох років працював у різноманітних українських ЗМІ, а також входив до тренерського штабу полтавської Ворскли. Особливо класно у Греся вдавалися інтерв'ю та тактичний аналіз. Власне, за другий компонент Євген і відповідає у штабі Ротаня. Фактично він є одним із головних творців Ротаньболу.

Євген Баришніков

Тренер, який займається фізичною підготовкою у "молодіжці". Сам колись грав у футбол, зокрема у складі Дніпра, і навіть викликався до молодіжної збірної України. У рідній команді не розкрився, тож перебрався у Нафтовик, з яким дебютував у Прем'єр-лізі. На жаль, успішній кар'єрі завадила важка травма коліна. Однак 34-річний Баришніков знайшов себе у адміністративній та тренерській діяльності.