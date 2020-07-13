Динамо не розраховує на Жерсона – Фенербахче та Галатасарай також відмовились від трансферу через витівку форварда

Майбутнє Жерсона Родрігеса перебуває під величезним питанням.

"Чергова витівка Жерсона остаточно відлякала Фенербахче і Галатасарай. Турецькі гранди більш не мають інтересу до Родрігеса.

Жерсон Родрігес побив капітана і втратить контракт з Анкарагюджю – з'явилися фото постраждалого

Динамо на скандального футболіста теж не розраховує, доля Жерсона в густому тумані", – зазначається в телеграм-каналі журналістів Шахових.

Нагадаємо, Жерсон побився з віце-капітаном Анкарагюджю, через що клуб відсторонив його від змагань і прагне розірвати контракт в односторонньому порядку. Загалом, 25-річний форвард встиг провести 11 матчів у чемпіонаті Туреччини, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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