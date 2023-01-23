Останнім місцем роботи 62-річного англійця був Кроулі Таун, який виступає в Лізі 2 (четвертий дивізіон). Навесні 2022 Ємс зі скандалом покинув посаду головного тренера. Щодо нього відкрили кілька дисциплінарних справ.

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Річ у тім, що Ємса звинуватили у расизмі свої ж гравці. Він регулярно ображав їх на расовому підґрунті, а роздягальня команди була розділена за етнічними ознаками. Згодом стало відомо, що така поведінка була притаманна тренеру й на попередніх місцях роботи.

Напередодні дисциплінарні органи винесли вердикт, дискваліфікувавши Ємса від роботи у футболі на 18 місяців. За інформацією Guardian, Футбольна асоціація Англії (FA) буде подавати протест, оскільки вважає це покарання надто м'яким.

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