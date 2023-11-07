Збірна Англії перед стартом Євро-2024 зіграє контрольні матчі з Бразилією та Бельгією.

Збірна Англії Гарета Саутгейта проведе перед початком чемпіонату Європи 2024 року дві генеральні репетиції. Як інформує Sky Sports, FA домовилася про матчі з Бразилією та Бельгією – обидві команди входять до топ-5 рейтингу ФІФА.

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Зустріч із "селесао" відбудеться 23 березня 2024 року, а гра з Бельгією – через три дні. Обидва матчі будуть зіграні в Лондоні на Вемблі. Зазначається, що саме за підсумками цих зустрічей Саутгейт визначиться з остаточною заявкою "трьох левів" на Євро-2024.

Востаннє Англія зустрічалася з Бразилією в листопаді 2017 року. У тій зустрічі наставник англійців перевіряв на ділі схему 3-5-2, яка згодом дала змогу збірній Англії домогтися найкращого результату на чемпіонатах світу за 28 років (1/2 фіналу).

Набагато частіше Англія в останні роки зустрічалася з Бельгією. Команда Саутгейта двічі поступилася "червоним дияволам" під час ЧС-2018, а потім обмінялася із суперником перемогами в Лізі націй 2020/21.

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