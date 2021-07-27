Легенда Евертона Лі Карслі став головним тренером збірної Англії U-21, повідомляє офіційний сайт місцевої асоціації.

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Помічником 47-річного фахівця стане не менш легендарний представник англійського футболу Ешлі Коул. Останнім місцем праці Карслі був Бірмінгем, також він має досвід роботи у Манчестер Сіті, де очолював юніорські команди.

Останнім тренером Англії U-21 був Еді Бутройд, контракт з яким завершився, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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