Легенда Эвертона Ли Карсли стал главным тренером сборной Англии U-21, сообщает официальный сайт местной ассоциации.

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Помощником 47-летнего специалиста станет не менее легендарный представитель английского футбола Эшли Коул. Последним местом работы Карсли был Бирмингем, также он имеет опыт работы в Манчестер Сити, где возглавлял юниорские команды.

Последним тренером Англии U-21 был Эдди Бутройд, контракт с которым завершился, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

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