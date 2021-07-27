Англия U-21 получила нового тренера – в штаб вошел Эшли Коул
20:20 - Читати українською
Ли Карсли заниматься молодежной командой "Трех львов".
Легенда Эвертона Ли Карсли стал главным тренером сборной Англии U-21, сообщает официальный сайт местной ассоциации.
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Помощником 47-летнего специалиста станет не менее легендарный представитель английского футбола Эшли Коул. Последним местом работы Карсли был Бирмингем, также он имеет опыт работы в Манчестер Сити, где возглавлял юниорские команды.
Последним тренером Англии U-21 был Эдди Бутройд, контракт с которым завершился, и стороны решили не продолжать сотрудничество.
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