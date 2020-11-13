Товариські матчі

Англія – Ірландія – 3:0

Голи: Магуайр, 18, Санчо, 31, Калверт-Льюїн, 56 (пен.)

Уельс – США – 0:0

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Англійці прогнозовано не помітили спротиву з боку національної команди Ірландії. Розпочав погром захисник МЮ Харрі Магуайр, традиційно забивши головою. До свистка на перерву Санчо подвоїв перевагу господарів. У другій половині матчу малюнок гри не змінився, англійці повністю контролювали хід зустрічі, що вилилось у третій гол, відзначився Калверт-Льюїн, реалізувавши пенальті.

У ще одному поєдинку з вивіскою Уельс – США голів не було забито. Певною перевагою володіли американці, але відкрити рахунок гостям так і не вдалось.

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