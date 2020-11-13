Товарищеские матчи

Англия – Ирландия – 3:0

Голы: Магуайр, 18, Санчо, 31, Калверт-Льюин, 56 (пен.)

Уэльс – США – 0:0

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Англичане прогнозируемо не заметили сопротивления со стороны национальной команды Ирландии. Начал погром защитник МЮ Харри Магуайр, традиционно забив головой. До свистка на перерыв Санчо удвоил преимущество хозяев. Во второй половине матча рисунок игры не изменился, англичане полностью контролировали ход встречи, что и вылилось в третий гол, отличился Калверт-Льюин, реализовав пенальти.

В еще одном поединке с вывеской Уэльс – США голов не было забито. Определенным преимуществом владели американцы, но открыть счет гостям так и не удалось.

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