Головна асоціація, пов'язана зі збірною Сенегалу на чемпіонаті світу – травма Садьйо Мане, яка стала трагедією для усієї країни. За чотири дні до стартового матчу сенегальців на ЧС-2022 з'явилася офіційна інформація – лідер "Левів Теранги" пропустить Мундіаль. Втративши один козир, у рукаві сенегальців залишався інший – Алью Сіссе. Успіх нинішньої збірної Сенегалу – це історія про визначальну роль тренера, незважаючи на обставини.

Тренер-старожил, який пише історію

Серед усіх тренерів катарського чемпіонату світу 46-річний Алью Сіссе перебуває у топі тих, хто працює найдовше зі своєю національною командою. Сенегальська футбольна федерація призначила Сіссе на цю посаду у березні 2015-го. До цього Сенегал змінив три наставники за чотири роки (останнім пост залишив зірковий француз Ален Жиресс).

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про харизматичного тренера збірної Сенегалу Алью Сіссе. Наставник-новатор побудував прекрасну команду і вже встиг вдало проявити себе на ЧС-2022.

Цікаво, що жодного самостійного тренерського досвіду Сіссе не мав, хоча входив у тренерські штаби кількох попередніх наставників та тренував молодіжну збірну (навіть з'їздив з нею на Олімпіаду в Лондон), а ще кілька місяців виконував обов'язки головного тренера.

Новий керманич приніс збірній стабільність результатів. Сіссе очолював "Левів Теранги" на п'ятьох великих форумах: трьох Кубках африканських націй та двох чемпіонатах світу. Разом з Алью сенегальці закріпили за собою статус однієї з найкращих команд Африки. Чвертьфінал (2017), фінал (2019) та врешті-решт перемога (2021) на КАН – таким був шлях на вершину. Разом із Сіссе Сенегал виграв свій перший континентальний трофей в історії!

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Мрії про ПСЖ та спроба в АПЛ

Уся кар'єра Сіссе-футболіста минула у двох країнах: Франції та Англії. Власне, Франція узагалі є другою батьківщиною для Алью. Коли хлопчику виповнилося 9 років, його батьки переїхали у Париж у пошуках кращої долі.

Коли я перебував на вулиці, я був французом, але вдома я ставав справжнім сенегальцем, – розповідав про той час Сіссе.

Вдома сім'я використовувала волоф, одну з корінних мов Сенегалу та дотримувалася родинних звичаїв.

З дитинства малий марив виступами у ПСЖ, однак перші футбольні кроки робив у Ліллі. З часом Сіссе дебютував за основу "бульдогів", та закріпитися у команді не зміг. У 1998-му сенегалець таки потрапив у структуру ПСЖ, утім не став ключовим виконавцем столичної команди, провівши там трохи менше півсотні матчів. На початку 2000-х Алью переїхав у Британію, де зіграв за Бірмінгем та Портсмут в АПЛ. Згодом Сіссе повернувся у Францію, де фактично завершив активні виступи у Седані та Німі.

Диво на ЧС-2022

Інша справа – національна збірна, де Алью був капітаном і сповна реалізував себе. Бенефіс Сіссе та його збірної припав на ЧС-2002. Перемога у першому турі над Францією, чинним чемпіоном світу, є однією з найбільших сенсацій за усю історію турніру. Невипадковість цього результату команда Брюно Метсю довела у наступних двох поєдинках. Ні Данія (1:1), ні Уругвай (3:3) не зуміли обіграти африканців. Навіть втрачена перемога над Уругваєм (суперник відігрався з 0:3) не завадила сенегальцями вийти з групи.

Казка продовжилася у плей-оф. У додатковий час Сенегал переміг Швецію (2:1) і пробився у чвертьфінал ЧС. Сіссе та компанія були близькими до чергового сюрпризу, проте в екстратаймі вони пропустили єдиний гол від Туреччини і припинили боротьбу. До речі, партнери Сіссе по тій епохальній збірній Тоні Сілва та Ламін Діатта нині входять у його тренерський штаб.

Фатальний пенальті

На жаль, та велика команда так і не здобула жодного трофею. На початку того таки 2002-го Сенегал поступився у фіналі Кубка африканських націй Камеруну (Сіссе не реалізував вирішальний післяматчевий пенальті).

Кубок був у моїй руці. Камерун його вкрав у мене. Якщо я не виграв його як футболіст, одного дня я зроблю це у якості тренера, – цитував Сіссе його партнер Саліф Діао.

Щасливий та важкий 2002 рік у житті Сіссе став ще й трагічним. Жахлива катастрофа морського порома, яка трапилася біля узбережжя Гамбії, забрала життя майже двох тисяч людей. Алью втратив там багатьох родичів і важко переживав цю трагедію.

Суперечка з Клоппом та кодекс поведінки

Одноклубники згадували, що Алью міг запалити роздягальню своїми промовами. Тепер, коли він став тренером, його харизма та експресія є ще більш виразними. Сіссе часто потрапляє у підбірки мемів через свою емоційну поведінку на тренерській лаві.

А ще хтось порівнює його зі співаком Snoop Dogg.

"Він є втіленням справжнього лева. Він дуже гордий і впевнений у собі. Він вірить, що навіть небо не є його межею", – заявив один із сенегальських журналістів про наставника національної команди. Якось Сіссе не стримався і жорстко відповів Юргену Клоппу, коли той назвав Кубок африканських націй "маленьким турніром".

"За кого він себе має? Я треную збірну Сенегалу, і мої підопічні виступають у Ліверпулі Клоппа. Я поважаю Ліверпуль, але не Клоппа персонально, який негативно висловлюється про футбольні турніри Африки. Він там, де є зараз, завдяки африканським гравцям. Поки Салах, Мане та Матіп не прийшли й не допомогли йому виграти перший великий європейський фінал, він програвав у кожному з них", – заявив Сіссе.

На батьківщині Сіссе хвалять за побудову міцного колективу. Футболісти поважають тренера, адже він допоміг більшості з них стати суперзірками, якими вони є сьогодні. "Він як хороший батько, який грається та жартує зі своїми дітьми, але коли виникає потреба, він стає солдатом. Коли приходить час спати, вони всі сплять, коли приходить час їсти – всі їдять. У нього дуже жорсткий кодекс поведінки, який усі поважають", – пише сенегальська преса. Алью має п'ятьох дітей, керувати якими, за його словами, так само складно, як і національною командою. Зрештою, у Сіссе щодо цього є просте пояснення – єдність приносить перемогу.

Сіссе ламає систему

Якось Сіссе сказав: "Бути тренером національної збірної сьогодні – це бути політиком". Тренерський шлях Сіссе є прикладом не лише для молодих сенегальських тренерів. Нинішній керманич "Левів Теранги" фактично протоптує дорогу африканським фахівцям. А традиція запрошувати європейських тренерів потрохи відмирає.

Сіссе – не лише тренер мотиватор. Він використовує сильні сторони своїх гравців та ретельно готує модель гри своєї команди на кожен матч. Недарма сенегальця називають El Tactico. До речі, він є одним із найменш оплачуваних тренерів ЧС-2022. Хоча перед самою поїздкою у Катар наставнику збільшили заробітну плату майже удвічі. Зараз вона становить трохи менше 50 тисяч євро на місяць.

І Сіссе повністю виправдовує довіру. На ЧС-2022 Сенегал зберігає хороші шанси на вихід із групи. Африканці набрали три пункти у двох турах і 29 листопада зіграють у матчі за життя з Еквадором. Здається, для Алью Сіссе настає момент істини, коли він може вкотре переписати історію своєї країни і знову зробити неможливе. 1/8 фіналу дуже близько.