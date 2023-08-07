Англія обіграла Нігерію в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу серед жінок. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2023, 1/8 фіналу

Англія – Нігерія – 0:0 (пенальті – 4:2)

Букмекери вважали чинних чемпіонок Європи беззаперечним фаворитом, оцінюючи їхні шанси у десять разів вище. Насправді ж кадрові втрати Англії й хитрощі нігерійців робили ситуацію більш рівною. Ренді Волдрум несподівано залишив Ошоалу в запасі, зробивши гру своєї команди непередбачуваною.

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На полі ж ми побачили протистояння рівних суперників. Англію тягнула вперед Рейчел Дейлі, і поперечина власних воріт, а Нігерію – командна взаємодія і VAR, який не дав призначити пенальті.

Ключовим епізодом могло стати вилучення Лорен Джеймс (сестри Ріса Джеймса із Челсі). Англійка отримала дуже безглузду червону картку за те, що наступила на суперницю. Дивно сподіватися, що така поведінка залишиться без уваги за наявності відеоповторів.

Зрештою, Англія вистояла в меншості залишок основного часу й обидва овертайми. Вдруге поспіль на ЧС-2023 довелося проводити серію пенальті. Нігерію підвели дві футболістки, які били першими. Саме їхні промахи призвели до вильоту. Англія вп'яте поспіль зіграє щонайменше у чвертьфіналі чемпіонату світу. Суперник "левиць" у чвертьфіналі визначиться завтра у матчі Колумбії та Ямайки.