Англія перервала вражаючу безпрограшну серію Бельгії – суперник України був попереднім кривдником
22:09 - Читать на русском
Поразка Бельгії від збірної Англії у рамках Ліги націй обірвала 13-матчеву серію "червоних дияволів" без поразок.
завершено
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
Ромелу Лукаку 16’
16’ Ромелу Лукаку
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
Збірна Бельгії вперше з 2018 року зазнала поразки, поступившись Англії в рамках Ліги націй.
Англія – Бельгія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Востаннє, "червоні дияволи" програвали Швейцарії із рахунком 2:5 ще 18 листопада 2018 року. З того часу, бельгійці здобули 12 перемог та розписали 1 нічию.
Нагадаємо, Англія мінімально обіграла Бельгію (2:1) завдяки голам Рашфорда та Маунта та очолила групу А2 у Лізі націй.
Англія здобула вольову перемогу над Бельгією та очолила групу А2 Ліги націй УЄФА
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