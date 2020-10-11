Поразка Бельгії від збірної Англії у рамках Ліги націй обірвала 13-матчеву серію "червоних дияволів" без поразок.

Збірна Бельгії вперше з 2018 року зазнала поразки, поступившись Англії в рамках Ліги націй.

Англія – Бельгія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Востаннє, "червоні дияволи" програвали Швейцарії із рахунком 2:5 ще 18 листопада 2018 року. З того часу, бельгійці здобули 12 перемог та розписали 1 нічию.

Нагадаємо, Англія мінімально обіграла Бельгію (2:1) завдяки голам Рашфорда та Маунта та очолила групу А2 у Лізі націй.

Англія здобула вольову перемогу над Бельгією та очолила групу А2 Ліги націй УЄФА