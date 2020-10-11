Англія – Бельгія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
21:35 - Читать на русском
Збірна Англії обіграла Бельгію у 3 турі Ліги націй. Дивіться відео голів матчу Англія – Бельгія на "Футбол 24".
завершено
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
Ромелу Лукаку 16’
16’ Ромелу Лукаку
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
В першому таймі команди обмінялись голами з пенальті – Лукаку і Рашфорд впевнено реалізували свої удари з позначки. А на початку другої половини Англія оформила переможний рахунок – після скидки Тріпп'єра Маунт пробив з меж штрафного, і м'яч після рикошетом від Алдервейрелда за чудернацькою траєкторією залетів у ворота.
Англія здобула вольову перемогу над Бельгією та очолила групу А2 Ліги націй УЄФА
Таким чином, Англія набрала сім очок, одноосібно очоливши групу А2 у Лізі націй. Бельгія, маючи в активі шість залікових балів, опустилася на другу сходинку.
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