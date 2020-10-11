В першому таймі команди обмінялись голами з пенальті – Лукаку і Рашфорд впевнено реалізували свої удари з позначки. А на початку другої половини Англія оформила переможний рахунок – після скидки Тріпп'єра Маунт пробив з меж штрафного, і м'яч після рикошетом від Алдервейрелда за чудернацькою траєкторією залетів у ворота.

Англія здобула вольову перемогу над Бельгією та очолила групу А2 Ліги націй УЄФА

Таким чином, Англія набрала сім очок, одноосібно очоливши групу А2 у Лізі націй. Бельгія, маючи в активі шість залікових балів, опустилася на другу сходинку.