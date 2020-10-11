Англия прервала впечатляющую беспроигрышную серию Бельгии – соперник Украины был предыдущим обидчиком
22:11 - Читати українською
Поражение Бельгии от сборной Англии в рамках Лиги наций оборвала 13-матчевую серию "красных дьяволов" без поражений.
завершено
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
Ромелу Лукаку 16’
16’ Ромелу Лукаку
39’ Маркус Рашфорд
64’ Мейсон Маунт
Сборная Бельгии впервые с 2018 года потерпела поражение, уступив Англии в рамках Лиги наций.
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Последний раз, "красные дьяволы" проигрывали Швейцарии со счетом 2:5 еще 18 ноября 2018 года. С тех пор, бельгийцы получили 12 побед и расписали 1 ничью.
Напомним, Англия минимально обыграла Бельгию (2:1) благодаря голам Рашфорда и Маунта и возглавила группу А2 в Лиге наций.
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