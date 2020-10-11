Поражение Бельгии от сборной Англии в рамках Лиги наций оборвала 13-матчевую серию "красных дьяволов" без поражений.

Сборная Бельгии впервые с 2018 года потерпела поражение, уступив Англии в рамках Лиги наций.

Англия – Бельгия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Последний раз, "красные дьяволы" проигрывали Швейцарии со счетом 2:5 еще 18 ноября 2018 года. С тех пор, бельгийцы получили 12 побед и расписали 1 ничью.

Напомним, Англия минимально обыграла Бельгию (2:1) благодаря голам Рашфорда и Маунта и возглавила группу А2 в Лиге наций.

Англия одержала волевую победу над Бельгией и возглавила группу А2 Лиги наций УЕФА