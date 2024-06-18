Англія – Панама: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Англії та Панами зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі G. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Англія – Панама

24 червня, 15:00, Нижній Новгород, стадіон Нижній Новгород

Головний арбітр: Гехад Гріша (Єгипет)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна Англії у 2 турі чемпіонату світу-2018 в рамках групи G зіграє проти аутсайдера Панами, для якої це перший Мундіаль в її історії. У стартовому матчі турніру команда Саутгейта не без проблем здолала Туніс, забивши переможний гол вже у компенсований арбітром час. Можливо, свою роль десь зіграла недооцінка суперника, але те, що Англії довелось добряче попотіти – беззаперечний факт.

Англія – Панама: прогноз на матч ЧС-2018

Бомбардир збірної Англії Харрі Кейн, який оформив у тій зустрічі дубль, вже пообіцяв зробити все можливе, щоб відзначитись хет-триком у наступному матчі, Дана заява повинна як мінімум насторожити збірну Панами, яка не відзначається надто надійним захистом.

Англія дотиснула Туніс у 1 турі

Панама у свою чергу повторила "досягнення" збірної України на ЧС-2006, програвши свій дебютний матч на Мундіалях з великим рахунком. Наставник команди Ернан Даріо Гомес не робив трагедії з поразки від Бельгії, назвавши поразку 0:3 нормальним результатом. Проте зрозуміло, що здобути позитивний результат у поєдинку проти Англії Панамі буде як мінімум не легше.

Будьмо відверті – для досягнення успішного результату в цьому матчі Панамі необхідне справжнє диво.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Збірні Англії та Панами не зустрічались ще жодного разу – як у офіційних, так і у товариських поєдинках.

2. Англія може виграти два стартові матчі чемпіонату світу вперше з 2006 року, а до цього подібне траплялось аж у 1982 році.

3. Панама свій дебютний матч на чемпіонатах світу програла з розгромним рахунком, ставши першою командою після України на ЧС-2006, яка повторила подібний результат.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Кадрова ситуація

У обох наставників немає проблем зі складом – всі гравці здорові та готуються до поєдинку. Цілком вірогідно, що Саутгейт дасть відпочити комусь з основних виконавців. Шансів, що Панама зуміє відібрати очки у Англії, не так багато, а вже у 3 турі підопічних Саутгейта очікує поєдинок за перше місце у квартеті проти Бельгії.

Те саме стосується Панами, наставник якої Ернан Даріо Гомес теж може застосувати ротацію, надавши іншим гравцям можливість зіграти на Мундіалі бодай кілька історичних для них хвилин.

Орієнтовні склади на матч Англія – Панама

Кейн приніс перемогу Англії над Тунісом

Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Уокер, Стоунз, Макгуайр, Янг – Хендерсон, Лінгард, Деле Аллі – Стерлінг, Кейн

Панама: Пенедо – Мурільйо, Роман Торрес (к), Ескобар, Девіс, – Гомес – Барсенас, Купер, Годой, Родрігес – Блас Перес

Прогноз Футбол 24 – 3:0

При всій повазі до збірної Панами, команда Ернана Даріо Гомеса навряд чи зуміє скласти серйозну конкуренцію Англії. Лідер "трьох левів" Харрі Кейн матиме чудову нагоду для того, щоб поповнити свій бомбардирський запас на Мундіалі, а Англія зробить все для гарантування дострокового виходу з групи.

Цілком можливо, що наставник Панами Ернан Даріо Гомес після поєдинку знову буде говорити, що 3 пропущені м'ячі – пристойний результат, враховуючи рівень суперника.

При цьому не виключений варіант, що Панама зможе протриматись перший тайм, як це було у поєдинку з Бельгією, але команді забракне сил успішно стримувати атаки "трьох левів" протягом всього матчу.