Англия – Панама: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Англии и Панамы встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе G. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Англия – Панама

24 июня, 15:00, Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

Главный арбитр: Гехад Гриша (Египет)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Англии во 2 туре чемпионата мира-2018 в рамках группы G сыграет против аутсайдера Панамы, для которой это первый Мундиаль в ее истории. В стартовом матче турнира команда Гарета Саутгейта не без проблем одолела Тунис, забив победный гол уже в компенсированное арбитром время. Возможно, свою роль где-то сыграла недооценка соперника, но то, что Англии пришлось изрядно попотеть – неоспоримый факт.

Англия –- Панама прогноз на матч ЧМ-2018

Бомбардир сборной Англии Харри Кейн, который оформил в этой встрече дубль, уже пообещал сделать все возможное, чтобы отметиться хет-триком в следующем матче, Данное заявление должно как минимум насторожить сборную Панамы, которая не отличается слишком надежной защитой.

Англия дожала Тунис в 1 туре

Панама в свою очередь повторила "достижение" сборной Украины на ЧМ-2006, проиграв свой дебютный матч на Мундиале с крупным счетом. Наставник команды Эрнан Дарио Гомес не делал трагедии из поражения от Бельгии, назвав поражение 0:3 нормальным результатом. Однако понятно, что добиться положительного результата в поединке против Англии Панаме будет как минимум не легче.

Будем откровенны – для достижения успешного результата в этом матче Панаме необходимо чудо.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Сборные Англии и Панамы не встречались ни разу – как в официальных, так и в товарищеских поединках.

2. Англия может выиграть два стартовых матча чемпионата мира впервые с 2006 года, а до этого подобное случалось только в 1982 году.

3. Панама свой дебютный матч на чемпионатах мира проиграла с разгромным счетом, став первой командой после Украины на ЧМ-2006, которая повторила подобный результат.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Кадровая ситуация

У обоих наставников нет проблем с составом – все игроки здоровы и готовятся к поединку. Вполне вероятно, что Саутгейт даст отдохнуть кому-то из основных исполнителей. Шансов, что Панама сумеет отобрать очки у Англии, не так много, а уже в 3 туре подопечных Саутгейта ожидает поединок за первое место в квартете против Бельгии.

То же касается Панамы, наставник которой Эрнан Дарио Гомес тоже может применить ротацию, предоставив другим игрокам возможность сыграть на Мундиале хотя бы несколько исторических для них минут.

Ориентировочные составы на матч Англия – Панама

Кейн принес победу Англии над Тунисом

Англия: Пикфорд – Триппьер, Уокер, Стоунз, Макгуайр, Янг – Хендерсон, Лингард, Деле Алли – Стерлинг, Кейн

Панама: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес (к), Эскобар, Дэвис, – Гомес – Барсенас, Купер, Годой, Родригес – Блас Перес

Прогноз Футбол 24 – 3:0

При всем уважении к сборной Панамы, команда Эрнана Дарио Гомеса вряд ли сумеет составить серьезную конкуренцию Англии. Лидер "трех львов" Кейн получит прекрасную возможность для того, чтобы пополнить свой бомбардирский запас на Мундиале, а Англия сделает все для обеспечения досрочного выхода из группы.

Вполне возможно, что наставник Панамы Эрнан Дарио Гомес после поединка снова будет говорить, что 3 пропущенных мяча – приличный результат, учитывая уровень соперника.

При этом не исключен вариант, что Панама сможет продержаться первый тайм, как это было в поединке с Бельгией, но команде не хватит сил успешно сдерживать атаки "трех львов" в течение всего матча.