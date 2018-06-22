ЧС-2018: Панама повторила антидосягнення збірної України

Збірна Панами програла Бельгії свій дебютний матч на ЧС-2018 з рахунком 0:3. Команда з Латинської Америки повторила долю збірної України на ЧС-2006.

Збірна Панами після поразки від Бельгії в матчі 1 туру ЧС-2018 повторила "досягнення" збірної України на ЧС-2006. Панама стала першою командою з того часу, яка свій дебютний матч на Мундіалях програла з розгромним рахунком, інформує Mister Chip.

Бельгія – Панама – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, для збірної України ЧС-2006 став дебютним і поки що єдиним в її історії. Перший поєдинок на тому Мундіалі завершився поразкою команди Блохіна від Іспанії з рахунком 0:4.

До слова, це лише третій матч ЧС-2018, який завершився перемогою однієї з команд з різницею більше, ніж один гол (після поєдинків Росія – Саудівська Аравія та Хорватія – Нігерія).