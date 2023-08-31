Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с игроками, на которых рассчитывает в матче отбора к Евро-2024.

Во время сентябрьского международного перерыва "Три льва" проведут только один официальный поединок – 9 сентября против Украины в рамках отбора на Евро-2024. Также у Англии запланирована товарищеская игра против Шотландии (12 сентября).

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Саутгейт не решился полностью сменить центр обороны. Джон Стоунз не сыграет из-за травмы, поэтому вызвали Фикайо Томори из Милана. Зато в списке любимец тренера Харри Магуайр, у которого очень затруднительное положение в МЮ, где он не нужен. В то же время Рахим Стерлинг оказался вне заявки, хотя и получает больше игровой практики.

Следует отметить, что вызов получили сразу четыре одноклубника Александра Зинченко – Аарон Рамсдейл, Деклан Райс, Букайо Сака и Эдди Нкетиа.

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Сборная Англии остается одной из немногих, кто в отборе на Евро-2024 еще не терял очков. "Три льва" уверенно возглавляют квартет С и по итогам сентября не лишатся лидерства. Теоретически их может только догнать Украина, если одержит две победы.