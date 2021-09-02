У рамках кваліфікації на ЧС-2022 в групах А та F відбулися матчі 4-го туру групового етапу.

Відбір до ЧС-2022

Група А

Португалія – Ірландія – 2:1

Голи: Роналду, 89, 90+6 – Іган, 45

Нереалізований пенальті: Роналду, 15

Люксембург – Азербайджан – 2:1

Голи: Пінту, 8, Родрігес, 28 (пен) – Махмудов, 67

Група F

Данія – Шотландія – 2:0

Голи: Васс, 14, Меле, 15

Молдова – Австрія – 0:2

Голи: Баумгартнер, 45+1, Арнаутовіч, 90+4

Фарери – Ізраїль – 0:4

Голи: Зехаві, 12, 44, 90+2, Даббур, 52

Португалія ледь не програла вдома Ірландії. Проблеми розпочалися вже на старті зустрічі – Бруну заробив пенальті, але Роналду з точки не зумів забити 19-річному голкіперу Базуну. Кріштіану хотів побити рекорд Даєї, тому помітно нервував. Ще й зачепив по обличчі О'Ші (і не отримав покарання).

Португальці на стандарті пропустили від Ігана і до останніх хвилин горіли. У підсумку свій геній проявив Роналду. Капітан "селесао" спершу зрівняв рахунок на 89-й, а потім на шостій компенсованій хвилині вирвав перемогу! І встановив світовий рекорд за кількістю голів у складі національної збірної.

Португальці вийшли на перше місце групи А. Люксембург йде третім, зігравши на один матч менше. Жерсон Родрігес і Олів'є Тілль сьогодні допомогли Люксембургу перемогти Азербайджан. Екс-динамівець забив з пенальті.

Данія впевнено переграла Шотландію та закріпилася на вершині групи F. Все стало зрозуміло ще в першому таймі, коли скандинави реалізували дві класні атаки за дві хвилини. Відзначилися латералі Васс і Меле. Данія йде зі 100-відсотковими показниками і без жодного пропущеного в чотирьох турах.

Ізраїль на виїзді розгромив Фарери. Манор Соломон відіграв 84 хвилини і записав собі в актив результативну передачу. Вінгер Шахтаря виконав класний рейд і прострілив на Даббура. Оцінка від SofaScore – 7.3. Ще три голи острів'янам забив Зехаві.

Матч Молдови та Австрії перенесли на півгодини – над полем у Кишиневі літав неслухняний дрон. Господарі програли, пропустивши по голу наприкінці кожного з таймів від Баумгартнера та Арнаутовіча. Австрія та Ізраїль з 7 очками поділяють друге місце в групі.

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