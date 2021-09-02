Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зіграє за національну команду у наступних вересневих поєдинках.

Роналду дискваліфікований на матч 5-го туру кваліфікації до ЧС-2022 проти Азербайджану, оскільки отримав жовту картку за святкування гола у матчі з ірландцями.

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Через це Кріштіану вже покинув розташування "селесао", провівши вранці відновлювальне тренування, інформує офіційний сайт Федерації футболу Португалії. Зазначимо, що Португалія зіграє 7 вересня проти Азербайджану, а 4-го числа проведе спаринг із збірною Катару.

Нагадаємо, що Роналду приніс перемогу Португалії над Ірландією (2:1) та став абсолютним рекордсменом за кількістю голів у складі національної збірної.

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