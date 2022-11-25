Чемпіонат світу-2022. 2 тур. Група В

25 листопада, 21.00. Ель-Хаур, Ель-Байт

Головний арбітр: Хесус Валенсуела (Венесуела)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Збірна Англії впевнено розібралася з Іраном (6:2) у першому матчі катарського ЧС. Реакція британської публіки на цей результат була абсолютно різною. Частину вболівальників цікавило питання, чому команда не грала так в останньому розіграші Лізі націй, частина запитувала, як можна було пропустити від іранців аж два м'ячі. Але нікому й на думку не спало записати англійців до списку головних фаворитів ЧС-2022.

Англія розтрощила Іран у кривавому матчі, забивши 6 голів – Сака і Таремі оформили дубль, Кейн віддав 2 асисти

Два наступні матчі в групі стануть для Беллінгема і компанії великим викликом. Особливо гра зі США, яка може гарантувати "трьом левам" достроковий вихід до плей-офф. По-перше, збірна США сповідує зовсім інший тип футболу, застосовуючи високий пресинг. І вже це дасть відповідь, чи був розгром збірної Ірану випадковістю. По-друге, далеко не факт, що Харрі Кейн повністю відновився після травми, яку отримав у матчі першого туру. Хоча Гарет Саутгейт запевнив: з форвардом Тоттенхема все гаразд.

Легенда Арсенала Мартін Кіоун у колонці для ВВС зазначив, що на місці Саутгейта спробував би вбити двох зайців: не ризикувати Кейном і перевірити резервного центрфорварда. "Потрібно чітко визначитися, хто буде нашим запасним планом у разі відсутності Кейна. Найочевидніший план Б – це Каллум Вілсон, який чудово виглядає у підіграванні, тобто зможе дублювати функції Кейна. Я був дуже задоволений рішенням Вілсона віддати пас Грілішу під час шостого взяття іранських воріт. Він асистував, хоча міг і сам переправити м'яч у сітку. Думаю, Саутгейт оцінив цей жест", – зазначив Кіоун.

Гаррі Магуайр після вимушеної заміни у грі з Іраном почувається набагато краще. Також до тренувань повернувся правий захисник Кайл Вокер – матч зі США може стати для нього першим після операції на паху, яку гравець Манчестер Сіті зробив у жовтні.

Збірна США чудово підготувалася до першого матчу на ЧС: вона контролювала хід майже всієї зустрічі з Уельсом, вела у рахунку до 82-ї хвилини і була близькою до перемоги. Але замість того, щоб забити другий м'яч та закрити питання про переможця, американці дозволили супернику повернутися в гру завдяки замінам.

У результаті супернику вдалося заробити пенальті на рівному місці. Вокер Ціммерман, який сфолив проти Гарета Бейла, після матчу зазначив: "Я впевнений, що Гарет спеціально підставився. Я його навіть не помітив. Хотів би я побачити його хоч краєм ока в тому епізоді..." У матчі з Англією підопічним Грега Бехалтера потрібно бути особливо уважними, у стані суперника вистачає гравців, які вміють заробляти пенальті на рівному місці. Насамперед це стосується Рахіма Стерлінга.

Орієнтовні склади на матч Англія – США

Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Шоу – Беллінгем, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн

США: Тернер – Дест, Ціммерман, Рім, Робінсон – Адамс, Маккенні – Рейна – Веа, Райт, Пулішіч

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Пріоритет Гарета Саутгейта – якнайшвидше гарантувати збірній Англії вихід у плей-офф, а перемога над США гарантує вирішення цього завдання. Збірна США намагається грати в симпатичний футбол, але навіть у матчі з Уельсом її володіння м'ячем було радше "стерильним", ніж справді небезпечним. У англійців і без Кейна є низка гравців, здатних зробити різницю. На відміну від збірної США у грі з Уельсом, вони будуть спроможні "закрити" гру за рахунку 1:0.

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