Чемпионат мира-2022. 2 тур. Группа В

25 ноября, 21:00. Эль-Хаур, Аль-Байт

Главный арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Сборная Англии уверенно разобралась с Ираном (6:2) в первом матче катарского ЧМ. Реакция британской публики на этот результат была совершенно разной. Часть болельщиков интересовал вопрос, почему команда не играла так в последнем розыгрыше Лиге наций, часть спрашивала, как можно было пропустить от иранцев два мяча. Но никому и в голову не пришло записать англичан в список главных фаворитов ЧМ-2022.

Англия сокрушила Иран в кровавом матче, забив 6 голов – Сака и Тареми оформили дубль, Кейн отдал 2 ассиста

Два следующих матча в группе станут для Беллингема и компании большим вызовом. Особенно игра с США, которая может гарантировать "трем львам" досрочный выход в плей-офф. Во-первых, сборная США исповедует совсем другой тип футбола, применяя высокий прессинг. И уже это даст ответ, был ли разгром сборной Ирана случайностью. Во-вторых, далеко не факт, что Харри Кейн полностью восстановился после травмы, полученной в матче первого тура. Хотя Гарет Саутгейт заверил: с форвардом Тоттенхэмом все в порядке.

Легенда Арсенала Мартин Киоун в колонке для BBC отметил, что на месте Саутгейта попытался бы убить двух зайцев: не рисковать Кейном и проверить резервного центрфорварда. "Нужно четко определиться, кто будет нашим запасным планом в случае отсутствия Кейна. Самый очевидный план Б – это прекрасно выглядящий в подыгрыше Каллум Уилсон, который сможет дублировать функции Кейна. Я был очень доволен решением Уилсона отдать пас Грилишу во время шестого взятия иранских ворот. Он ассистировал, хотя мог и сам переправить мяч в сетку. Думаю, Саутгейт оценил этот жест", – отметил Киоун.

Гарри Магуайр после вынужденной замены в игре с Ираном чувствует себя гораздо лучше. Также к тренировкам вернулся правый защитник Кайл Уокер – матч с США может стать для него первым после операции на паху, которую игрок Манчестер Сити перенес в октябре.

Сборная США отлично подготовилась к первому матчу на ЧМ: она контролировала ход почти всей встречи с Уэльсом, вела в счете к 82-й минуте и была близка к победе. Но вместо того, чтобы забить второй мяч и закрыть вопрос о победителе, американцы разрешили сопернику вернуться в игру благодаря заменам.

В результате сопернику удалось заработать пенальти на ровном месте. Уокер Циммерман, сфоливший против Гарета Бейла, после матча отметил: "Я уверен, что Гарет специально подставился. Я его даже не заметил. Хотел бы я увидеть его хоть краем глаза в том эпизоде..." В матче с Англией подопечным Грега Бехалтера нужно быть особенно внимательными, в распоряжении соперника хватает игроков, умеющих зарабатывать пенальти на ровном месте. В первую очередь это касается Рахима Стерлинга.

Ориентировочные составы на матч Англия – США

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Беллингем, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

США: Тернер – Дест, Циммерман, Рим, Робинсон – Адамс, Маккенни – Рейна – Веа, Райт, Пулишич

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Приоритет Гарета Саутгейта – как можно скорее гарантировать сборной Англии выход в плей-офф, а победа над США гарантирует решение этой задачи. Сборная США старается играть в симпатичный футбол, но даже в матче с Уэльсом её владение мячом было больше "стерильным", чем действительно опасным. У англичан и без Кейна есть целый ряд игроков, способных сделать разницу. В отличие от сборной США в игре с Уэльсом, они будут способны "закрыть" игру при счёте 1:0.