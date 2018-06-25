Англія – Панама: Кейн вважає перемогу своєї збірної фантастичною

Нападник збірної Англії Харрі Кейн прокоментував перемогу "Трьох левів" над збірною Панами (6:1) в матчі 2-го туру групи G на чемпіонаті світу-2018.

"Фантастично. Я дуже пишаюся хлопцями. Насолоджуємось своїм перебуванням на турнірі. Ми працюємо над своєю грою, над стандартами.

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Поки все виходить, ми раді, що вийшли до раунду плей-офф. Чудовими були фанати обох команд. Їхню підтримку ми дуже цінуємо. Тільки віра допомагає чогось досягнути в житті", – резюмував Кейн у коментарі Mirror.

Відзначимо, що збірна Англії розгромила панамців із рахунком 6:1, а форвард Тоттенхема Харрі Кейн оформив хет-трик. Після матчу його визнали найкращим гравцем поєдинку. Англієць також вийшов у лідери бомбардирських перегонів на Мундіалі: у нього – 5 голів, а Кріштіану Роналду та Ромелу Лукаку забили по 4 м'ячі.