toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Англія – Панама: Кейн вважає перемогу своєї збірної фантастичною

24 червня 17:48 102 Читать на русском
Англія – Панама: Кейн вважає перемогу своєї збірної фантастичною
Англія – Панама: Кейн вважає перемогу збірної фантастичною

Нападник збірної Англії Харрі Кейн прокоментував перемогу "Трьох левів" над збірною Панами (6:1) в матчі 2-го туру групи G на чемпіонаті світу-2018.

"Фантастично. Я дуже пишаюся хлопцями. Насолоджуємось своїм перебуванням на турнірі. Ми працюємо над своєю грою, над стандартами.

ЧС-2018 Англія розтрощила Панаму: Кейн обганяє Роналду та Лукаку, а панамці забивають історичний гол

Поки все виходить, ми раді, що вийшли до раунду плей-офф. Чудовими були фанати обох команд. Їхню підтримку ми дуже цінуємо. Тільки віра допомагає чогось досягнути в житті", – резюмував Кейн у коментарі Mirror.

Відзначимо, що збірна Англії розгромила панамців із рахунком 6:1, а форвард Тоттенхема Харрі Кейн оформив хет-трик. Після матчу його визнали найкращим гравцем поєдинку. Англієць також вийшов у лідери бомбардирських перегонів на Мундіалі: у нього – 5 голів, а Кріштіану Роналду та Ромелу Лукаку забили по 4 м'ячі.

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Англія Англія Панама Панама Англія - Панама Харрі Кейн Харрі Кейн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
37
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук