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Англия – Панама: Кейн считает победу своей сборной фантастической

24 июня 17:48 17 Читати українською
Англия – Панама: Кейн считает победу своей сборной фантастической
Англия – Панама: Кейн считает победу сборной фантастической

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу "Трех львов" над сборной Панамы (6:1) в матче 2-го тура группы G на чемпионате мира-2018.

"Фантастически. Я очень горжусь ребятами. Наслаждаемся своим пребыванием на турнире. Мы работаем над своей игрой, над стандартами.

ЧМ-2018 Англия разгромила Панаму: Кейн обгоняет Роналду и Лукаку, а панамцы забивают исторический гол

Пока все получается, мы рады, что вышли в плей-офф. Замечательными были фанаты обеих команд. Их поддержку мы очень ценим. Только вера помогает чего-то достичь в жизни", – резюмировал Кейн в комментарии Mirror.

Отметим, что сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1, а форвард Тоттенхэма Харри Кейн оформил хет-трик. После матча он был признан лучшим игроком поединка. Англичанин также вышел в лидеры бомбардирской гонки на Мундиале: у него – 5 голов, а Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку забили по 4 мяча.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Англия Англия Панама Панама Англия - Панама Харри Кейн Харри Кейн
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