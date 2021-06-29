"Ми знали, що нам потрібен дійсно великий виступ проти хорошого суперника. Саме це ми і зробили сьогодні. Забивати для своєї країни завжди буде особливим, і це неймовірний момент для мене.

Англія – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я святкував, а через півсекунди подумав: "Хоч би там не було офсайду". Дійсно щасливий, що гол зарахували, і він приніс нам перемогу. Ми знали, з якою інтенсивністю можемо грати. Не так багато команд можуть з цим боротися. Хочу виділити наших півзахисників. Деклан Райс і Калвін Філліпс були справжніми звірами, вигризали кожен клаптик поля. Ми йдемо від матчу до матчу, відновлюємось і зосереджуємось на наступному", – цитує Стерлінга ВВС.

Додамо, що Англія в 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Швеція – Україна.

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