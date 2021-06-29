"Мы знали, что нам нужно действительно большое выступление против хорошего соперника. Именно это мы и сделали сегодня. Забивать для своей страны всегда будет особенно, и это невероятный момент для меня.

Англия – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я праздновал, а через полсекунды подумал: "Лишь бы не было офсайда". Действительно счастлив, что гол засчитали, и он принес нам победу. Мы знали, с какой интенсивностью можем играть. Не так много команд могут с этим бороться. Хочу выделить наших полузащитников. Деклан Райс и Калвин Филлипс были настоящими зверями, выгрызали каждый клочок поля. Мы идем от матча к матчу, восстанавливаемся и сосредотачиваемся на следующем", – цитирует Стерлинга ВВС.

Добавим, что Англия в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Швеция – Украина.

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